Великобритания планирует предоставить Украине кредит на 3 миллиарда: куда планируют направить средства

Глава британского Минфина считает, что нашу страну нужно поддерживать всеми способами

Великобритания планирует предоставить Украине, борющейся с российскими оккупантами, кредит в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов. Такую сумму в нашей стране хотят выделить через государственное агентство UK Export Finance (UKEF).

Как передает Sky News, с таким заявлением выступил глава Минфина Соединенного Королевства Надим Захави. Он, в частности, поддержал решение о предоставлении Украине кредита.

Отмечается, что большую часть средств – 2,3 миллиарда – хотят выделить на финансирование оборонной поддержки Украины, а еще 700 миллионов – получат компании, которых планируют приобщить к восстановлению инфраструктуры Украины по завершению войны. Среди них могут оказаться BAE Systems и Babcock International — издание пишет, что они по всей вероятности подпишут индивидуальные контракты с UKEF.

При этом глава британского Минфина отметил, что поддерживать Украину надо всеми возможными способами, ведь это жест веры в будущее нашей страны.

Стоит добавить, что заключение соглашения о таком кредите для Украины будет зависеть еще и от юридических вопросов — в частности, их решения, ведь есть риски коммерческой деятельности в Украине из-за войны.

"Очевидно, что Украина является рынком с высоким риском для коммерческой деятельности, и мы должны признать, что риск убытков значителен. Поэтому UKEF также должен продолжать уменьшать убытки министерства финансов, насколько это возможно", — добавил Надим Захави.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания планирует передать Украине несколько мощных военных кораблей для противостояния российским оккупантам.