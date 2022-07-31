"Призыв к военным преступлениям": в Британии требуют выдворить из страны посольство рф

"Дипломаты" лаврова попали в очередной скандал

С тех пор, как российский МИД возглавил "африканский путешественник" сергей лавров, это ведомство стало отличаться непродуманными и наглыми заявлениями. И если внутри рф они воспринимаются как само собой разумеющееся, то на международной арене их расценивают как нечто неприемлемое.

Так, накануне в скандал попало посольство рф в Великобритании, которое опубликовало шокирующий твит о том, что бойцов полка "Азов" нужно казнить через повешение, так как они "ненастоящие солдаты", которые заслуживают на "унизительную смерть".

Конечно же, подобные призывы, исходящие от дипломатов, недопустимы, поэтому возмутили многих политиков и граждан Великобритании.

В частности, депутат парламента Лейбористской партии Крис Брайант призвал за подобные высказывания выдворить посольство рф из страны.

С таким предложением он обратился через Twitter.

"Это незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все посольство России обратно в Москву. [Глава МИД Великобритании] Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?" – написал Брайант.

Конечно, "изгнание" посольства – шаг неординарный, и решиться на него можно только в крайнем случае. Поэтому ответа от главного дипломата Ее Величества пока что не последовало.

В то же время реакция посольства рф в Британии стала доказательством для бойцов полка "Азов" в том, что убийство их побратимов было заранее спланированным преступлением. И они записали видеообращение, в котором пообещали найти и отомстить всем причастным к массовому убийству военнопленных в оккупированной Еленовке. В частности, и.о. командира полка, майор Никита Надточий заявил, что его подчиненные расценивают удар по колонии в Еленовке, как акт публичной казни, которую россия совершила из-за ощущения собственной безнаказанности. В свою очередь, бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий также пообещал, что жестокое убийство украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали", которых держали в колонии в Еленовке Донецкой области, не останется безнаказанным.