"Дипломати" лаврова потрапили до чергового скандалу

З того часу, як російське МЗС очолив "африканський мандрівник" сергій лаврів, це відомство стало відрізнятися непродуманими та зухвалими заявами. І якщо всередині росії вони сприймаються як само собою зрозумілі, то на міжнародній арені їх розцінюють як щось неприйнятне.

Так, напередодні до скандалу потрапило посольство росії у Великій Британії, яке опублікувало шокуючий твіт про те, що бійців полку "Азов" потрібно страчувати через повішення, оскільки вони "несправжні солдати" і заслуговують на "принизливу смерть".

Звичайно ж, подібні заклики від дипломатів неприпустимі, тому обурили багатьох політиків і громадян Великобританії.

Зокрема, депутат парламенту Лейбористської партії Кріс Брайант заявив за подібні висловлювання видворити посольство росії з країни.

З такою пропозицією він звернувся через Twitter.

"Це незаконно. Це заклик до військових злочинів. Час Великобританії відправити все посольство Росії назад до москви. [Голова МЗС Великобританії] Ліз Трасс, що ви збираєтеся робити ?" – написав Брайант.

Звичайно, "вигнання" посольства – крок неординарний, і зважитися на нього можна лише у крайньому випадку. Тому відповіді від головного дипломата Її Величності поки що не було.

У той же час реакція посольства росії в Британії стала доказом для бійців полку "Азов" у тому, що вбивство їхніх побратимів було наперед спланованим злочином. І вони записали відеозвернення, в якому пообіцяли знайти та помститися всім причетним до масового вбивства військовополонених в окупованій Оленівці. Зокрема, в.о. командира полку, майор Микита Надточій заявив, що його підлеглі розцінюють удар по колонії в Оленівці як акт публічної кари, яку росія скоїла через відчуття власної безкарності. У свою чергу колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький також пообіцяв, що жорстоке вбивство українських військовополонених, у тому числі захисників "Азовсталі", яких тримали в колонії в Оленівці Донецької області, не залишиться безкарним.