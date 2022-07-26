Это ложь: разведка Великобритании развенчала заявление россии о ракетном ударе по порту Одессы

оккупанты очень боятся украинских противокорабельных ракет, которые срывают массу планов

Скандальная атака россиян на порт Одессы, произошедшая сразу после подписания в Стамбуле соглашения о вывозе украинского зерна морем, шокировала мир и заставила кремль придумывать всевозможную чепуху в оправдание. Впрочем, британская разведка утверждает, что эти оправдания являются ложью.

Как говорится в ежедневной сводке разведдепартамента Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter, нет никаких подтверждений тому, что в месте попадания российских ракет находились хоть какие-то военные объекты. Хотя россияне заявляли, что целились и попали в украинский военный корабль и в склад американских противокорабельных ракет Harpoon.

Британцы объяснили заявление россиян тем, что они воспринимают противокорабельные ракеты, которые есть на вооружении ВСУ, как ключевую угрозу. Именно они не дают россиянам атаковать Одессу морским десантом. Кроме того, именно атака этим типом вооружений привела к затоплению флагмана Черноморского флота россии, крейсера "Москва". Тогда это были не американские Harpoon, а украинские "Нептуны".

Британская разведка также предупредила, что россияне не будут прекращать попытки ослабить и по возможности уничтожить противокорабельный потенциал Украины. Впрочем, успеха от этих попыток ждать, по данным разведки, не стоит, ведь россияне пользуются устаревшими разведданными и страдают от плохого планирования операций.

Читайте также: Категория Украина Новый удар по портам: военные озвучили детали мощного утреннего обстрела Украины В ОК "Юг" объяснили, что за взрывы утром слышали на Одесчине и Николаевщине

Как сообщал "Телеграф", 22 июля россия подписала с Турцией и ООН соглашение о том, что не будет препятствовать морскому экспорту украинского зерна из трех портов, прежде всего из Одесского. На следующий же день в Одесский порт попали две российские ракеты. Сначала россияне отрицали, что они ударили по транспортному узлу, потом признали, что это были их ракеты, но заявили, что цели были сугубо военными. Так называемый министр иностранных дел россии сергей лавров также вынужден был оправдывать атаку — он заявил, что в обязательства россии не входил отказ атаковать военные цели и продолжать свою "спецоперацию", поэтому россияне ни в чем не виноваты. США же заявили, что, раз россия столь ненадежный партнер, они продолжат разрабатывать с Украиной альтернативные планы вывоза зерна.