Це брехня: розвідка Великої Британії розвінчала заяву росії про ракетний удар по порту Одеси

окупанти дуже бояться українських протикорабельних ракет, які зривають масу планів

Скандальна атака росіян на порт Одеси, яка сталась одразу після підписання в Стамбулі угоди про вивіз українського зерна морем, шокувала світ і змусила кремль вигадувати всілякі нісенітниці на виправдання. Втім, британська розвідка стверджує, що ці виправдання є брехнею.

Як йдеться у щоденному зведенні розвіддепартаменту Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter, немає жодних підтверджень того, що в місці влучання російських ракет знаходились хоч якісь військові об’єкти. Хоча росіяни заявляли, що цілились і влучили в український військовий корабель та склад американських протикорабельних ракет Harpoon.

Натомість британці пояснили заяву росіян тим, що вони сприймають протикорабельні ракети, які є на озброєнні ЗСУ, як ключову загрозу. Саме вони не дають росіянам атакувати Одесу морським десантом. Окрім того, саме атака цим типом озброєнь призвела до затоплення флагману Чорноморського флоту рф, крейсера "Москва". Тоді це були не американські Harpoon, а українські "Нептун".

Британська розвідка також попередила, що росіяни не припинятимуть спроб ослабити і за можливості знищити протикорабельний потенціал України. Втім, на успіх цих спроб чекати, за даними розвідки, не варто, адже росіяни послуговуються застарілими розвідданими і страждають від поганого планування операцій.

Читайте також: Категорія Україна Новий удар по портах: військові озвучили деталі потужного ранкового обстрілу України У ОК "Південь" пояснили, що за вибухи вранці чули на Одещині та Миколаївщині

Як повідомляв "Телеграф", 22 липня росія підписала з Туреччиною та ООН угоду про те, що не перешкоджатиме морському експорту українського зерна з трьох портів, насамперед з Одеського. Наступного ж дня в Одеський порт поцілили дві російських ракети. Спершу росіяни заперечували, що це вони вдарили по транспортному вузлу, потім визнали, що це були їхні ракети, але заявили, що цілі були суто військовими. Так званий міністр закордонних справ рф сергій лавров також змушений був виправдовувати атаку – він заявив, що у зобов’язання росії не входила відмова атакувати військові цілі та продовжувати свою "спецоперацію", тому росіяни ні в чому не винні. Натомість США заявили, що, раз росія настільки ненадійний партнер, вони продовжать розробляти з Україною альтернативні плани вивозу зерна.