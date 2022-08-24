Рус

"Війна може завершитися лише одним способом": Борис Джонсон під час візиту до Києва обнадіяв заявами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
586
Борис Джонсон прибув до Києва на День Незалежності Новина оновлена 24 серпня 2022, 20:11
Борис Джонсон прибув до Києва на День Незалежності

Британський прем'єр вкотре наголосив на готовності допомагати Україні

У середу, 24 серпня, у Київ з нагоди Дня Незалежності України з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він привіз з собою кілька важливих новин про допомогу нашій країні та подальшу підтримку з боку Великої Британії.

Так, у ході свого виступу британський прем'єр заявив, що його країна усіма можливими способами підтримуватиме Україну, яка бореться з російськими окупантами. Черговий крок, який про це свідчить, — виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів військової допомоги.

"Ця війна може закінчитися лише одним способом — Україна переможе. І Велика Британія буде поряд з вами", — наголосив Борис Джонсон.

Прем'єр Британії наголосив, що зараз дуже важливо не допустити пом'якшення санкцій проти РФ, а також ні в якому випадку не починати переговорів з країною-агресором, поки вона не припинить вбивати українців та порушувати територіальну цілісність України.

Поділився Борис Джонсон і думками стосовно відновлення України. За його словами, Велика Британія допоможе з відновлення шкіл на прифронтових територіях.

"Наша спільна мета – забезпечити, щоб ці учні, коли виростуть, отримали всі кваліфікації, необхідні для життя в успішній Україні. Ми вилікуємо ваші міста та села від шрамів цієї жахливої ​​війни. Ми зробимо з країни квітку, яка буде помітна для всього світу… Я хочу, щоб люди в моїй країні чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Це стосується вашого права жити у світі, у свободі. Але насправді це стосується всіх нас, коли йдеться про свободу та демократію", – резюмував британський прем'єр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у День Незалежності британський прем'єр оригінально та барвисто привітав Україну зі святом.

Теги:
#Україна #Київ #Велика Британія #День Незалежності #Борис Джонсон #Візит