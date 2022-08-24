"Війна може завершитися лише одним способом": Борис Джонсон під час візиту до Києва обнадіяв заявами

Британський прем'єр вкотре наголосив на готовності допомагати Україні

У середу, 24 серпня, у Київ з нагоди Дня Незалежності України з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він привіз з собою кілька важливих новин про допомогу нашій країні та подальшу підтримку з боку Великої Британії.

Так, у ході свого виступу британський прем'єр заявив, що його країна усіма можливими способами підтримуватиме Україну, яка бореться з російськими окупантами. Черговий крок, який про це свідчить, — виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів військової допомоги.

"Ця війна може закінчитися лише одним способом — Україна переможе. І Велика Британія буде поряд з вами", — наголосив Борис Джонсон.

Прем'єр Британії наголосив, що зараз дуже важливо не допустити пом'якшення санкцій проти РФ, а також ні в якому випадку не починати переговорів з країною-агресором, поки вона не припинить вбивати українців та порушувати територіальну цілісність України.

Поділився Борис Джонсон і думками стосовно відновлення України. За його словами, Велика Британія допоможе з відновлення шкіл на прифронтових територіях.

"Наша спільна мета – забезпечити, щоб ці учні, коли виростуть, отримали всі кваліфікації, необхідні для життя в успішній Україні. Ми вилікуємо ваші міста та села від шрамів цієї жахливої ​​війни. Ми зробимо з країни квітку, яка буде помітна для всього світу… Я хочу, щоб люди в моїй країні чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Це стосується вашого права жити у світі, у свободі. Але насправді це стосується всіх нас, коли йдеться про свободу та демократію", – резюмував британський прем'єр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у День Незалежності британський прем'єр оригінально та барвисто привітав Україну зі святом.