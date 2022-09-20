Россияне могут стянуть войска на еще одно направление: актуальные карты боев в Украине

Бои продолжаются на всей линии фронта — россияне пытаются готовить оборону, а украинские военные не останавливают освобождение страны

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на двух направлениях — юге и востоке Украины. На Херсонщине, по мнению экспертов, операция будет не такой молниеносной как на Харьковщине. Движение на этом участке продолжается — предполагается, что локальные наступательные операции идут через реку Оскол и на линии от Лимана до Белогоровки.

Аналитики института изучения войны отмечают, что успехи украинской армии подрывают моральное состояние российских войск, в том числе и элитных. Но на одном направлении россияне продолжают постоянные попытки атак — в районе Бахмута. В Донецкой области россияне также могут активизироваться на участке в районе админграницы с Запорожской областью.

В Херсонской области оккупанты получают удары по своим тыловым, а также военным и логистическим объектам. В регионе отмечены три района активности.

Карта боевых действий на востоке Украины

Восток Украины

Украинские силы продолжают укреплять новую линию фронта и позиции на восточном берегу реки Оскол. Эксперты предполагают, что украинские военные продолжают локальные операции по форсированию реки и угрожают российским позициям на пока еще не освобожденном берегу. Считается, что украинские силы обороны продолжают наступать по линии Лиман-Ямполь-Белогоровка. Населенный пункт был отбит у россиян, что подтверждается кадрами геолокации.

Карта боевых действий в Харьковской области

Донецкая область

Российские оккупанты продолжают атаковать южнее Бахмута, украинские военные продолжают отражать атаки. На этом направлении задействованы не только регулярные войска рф, но и наемники из группы ЧВК Вагнера. Ведется обстрел украинских позиций. Среди россиян появилась информация о контрнаступательных действиях ВСУ в районе границы с Запорожской областью, что может вызвать отправку росвойск на это направление.

Карта боев на востоке Украины

Юг Украины

Вражеские силы обстреливали ракетами юг Украины накануне, также использовали РСЗО и тяжелую артиллерию против мирного населения. Под ударом и позиции военных. Россияне пытаются помешать украинским действиям. Несмотря на сохраняющееся оперативное молчание известно, что оккупанты продолжают подготовку к обороне.

Украинские военные продолжают наносить удары по российским складам и логистике на оккупированной территории. Удары были нанесены в Херсонской области и самом Херсоне, а также в Николаевской области. Бои на Херсонщине продолжаются северо-западнее областного центра, возле украинских позиций на реке Ингулец и на севере области в районе Ольгино. В районе Архангельского на севере Херсонской области действуют российские разведгруппы — их атаку отразили.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне успехов украинской армии в псевдореспубликах на Донбассе и позднее оккупированных территориях начали звучать голоса провластных коллаборантов за присоединение к россии и проведение немедленного псевдореферендума. Такие заявления — признак истерики в россии, считают эксперты.