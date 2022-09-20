Укр

Россияне могут стянуть войска на еще одно направление: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ВСУ не остановить
ВСУ не остановить

Бои продолжаются на всей линии фронта — россияне пытаются готовить оборону, а украинские военные не останавливают освобождение страны

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на двух направлениях — юге и востоке Украины. На Херсонщине, по мнению экспертов, операция будет не такой молниеносной как на Харьковщине. Движение на этом участке продолжается — предполагается, что локальные наступательные операции идут через реку Оскол и на линии от Лимана до Белогоровки.

Аналитики института изучения войны отмечают, что успехи украинской армии подрывают моральное состояние российских войск, в том числе и элитных. Но на одном направлении россияне продолжают постоянные попытки атак — в районе Бахмута. В Донецкой области россияне также могут активизироваться на участке в районе админграницы с Запорожской областью.

В Херсонской области оккупанты получают удары по своим тыловым, а также военным и логистическим объектам. В регионе отмечены три района активности.

Карта боевых действий в Украине 20.09
Карта боевых действий на востоке Украины

Восток Украины

Украинские силы продолжают укреплять новую линию фронта и позиции на восточном берегу реки Оскол. Эксперты предполагают, что украинские военные продолжают локальные операции по форсированию реки и угрожают российским позициям на пока еще не освобожденном берегу. Считается, что украинские силы обороны продолжают наступать по линии Лиман-Ямполь-Белогоровка. Населенный пункт был отбит у россиян, что подтверждается кадрами геолокации.

Карта боевых действий Харьков 20.09
Карта боевых действий в Харьковской области

Донецкая область

Российские оккупанты продолжают атаковать южнее Бахмута, украинские военные продолжают отражать атаки. На этом направлении задействованы не только регулярные войска рф, но и наемники из группы ЧВК Вагнера. Ведется обстрел украинских позиций. Среди россиян появилась информация о контрнаступательных действиях ВСУ в районе границы с Запорожской областью, что может вызвать отправку росвойск на это направление.

Карта боевых действий Донбасс 20.09
Карта боев на востоке Украины

Юг Украины

Вражеские силы обстреливали ракетами юг Украины накануне, также использовали РСЗО и тяжелую артиллерию против мирного населения. Под ударом и позиции военных. Россияне пытаются помешать украинским действиям. Несмотря на сохраняющееся оперативное молчание известно, что оккупанты продолжают подготовку к обороне.

Украинские военные продолжают наносить удары по российским складам и логистике на оккупированной территории. Удары были нанесены в Херсонской области и самом Херсоне, а также в Николаевской области. Бои на Херсонщине продолжаются северо-западнее областного центра, возле украинских позиций на реке Ингулец и на севере области в районе Ольгино. В районе Архангельского на севере Херсонской области действуют российские разведгруппы — их атаку отразили.

Карта боевых действий Херсон 20.09
Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне успехов украинской армии в псевдореспубликах на Донбассе и позднее оккупированных территориях начали звучать голоса провластных коллаборантов за присоединение к россии и проведение немедленного псевдореферендума. Такие заявления — признак истерики в россии, считают эксперты.

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#Харьковская область #Херсонская область #Карта #Бои