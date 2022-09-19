ВСУ давят оккупантов на Херсонщине: эксперт рассказал, сколько еще продержатся россияне

Поражение в Херсонской области станет для россиян разгромным

Россияне не смогут долго удерживать свои позиции на правом берегу Днепра в Херсонской области, а уже к ноябрю им придется оттуда бежать.

Такой прогноз дал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо. По его словам операция по уничтожению российской группировки там будет длиться дольше, но ее результат будет более разгромным для оккупантов, чем потеря части Харьковской области.

При этом он подчеркивает, что одно дело, когда группировка в несколько тысяч человек сдастся в плен, а другое — когда она будет полностью уничтожена.

Киричевский призвал не оценивать успехи ВСУ на Херсонском направлении по километрам освобожденной территории, а обратить внимание на потери российской армии в регионе.

"Уничтожено как минимум 2 тысячи оккупантов и 122 танка, получается, что за две недели боев ВСУ на Херсонщине уничтожили танков больше, чем на Харьковщине", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что если ранее ВСУ в основном уничтожали склады боеприпасов, то теперь могут позволить наносить удары непосредственно по позициям оккупантов, по складам продовольствия и пунктам управления, то есть делать все, чтобы подтолкнуть оккупантов к определенным размышлениям.

"Если они будут думать долго, то их конец там будет ужасен, даже если он будет растянут во времени до ноября", — сказал Киричевский и добавил, что если задача полностью уничтожить оккупантов на правом берегу Днепра поставлена, то она будет выполнена в полном объеме.

Напомним, полковник запаса Сергей Грабский ранее рассказал "Телеграфу", что любые успехи ВСУ на юге могут коренным образом сменить всю ситуацию на стратегическом, оперативном, тактическом уровнях.