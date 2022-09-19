Грызут оборону врага: полковник рассказал, как изменилась тактика и задачи ВСУ

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал "Телеграфу" о перспективах развития ситуации на фронте

Украина уже 208 дней продолжает мужественно сопротивляться российскому вторжению, ведя в том числе наступательные действия. Президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении даже подчеркнул, что на фронте сейчас не затишье, а идет подготовка к освобождению новых украинских территорий.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу" о перспективах развития ситуации на фронте и вероятности бунтов на временно оккупированных территориях и в самой рф.

Есть возможность продвинуться там, где враг не успел укрепиться

"Президент не сказал ничего нового. Наступление действительно продолжается. В том числе на юге. Возможно, оно не такое видимое, как нам бы хотелось. Но оно есть, – уверяет полковник. – Украинские войска продолжают "прогрызать" оборону противника на Херсонском направлении. Также перспективным является Запорожское направление с линии Васильевка — Орехово — Гуляйполе в сторону Мелитополя и далее, к побережью Азовского моря. Есть предпосылки для выхода на мягкое подбрюшье российской армии. Оккупанты не успели там создать серьезные укрепления и позиции".

По словам Сергея Грабского, любые успехи ВСУ на юге могут коренным образом сменить всю ситуацию на стратегическом, оперативном, тактическом уровнях.

Эксперт отмечет, что благодаря успешным действиям на Харьковском направлении, создаются предпосылки для дальнейшего рывка на Луганщину с возможным выходом на такой участок, как Троицкое — Сватово.

"Это важно, потому что в том районе проходит трасса, которая обеспечивает поставки противнику в районе Северодонецка и Лисичанска, – поясняет полковник. – Если удастся перекрыть эту трассу, получим условия для дальнейшего освобождения наших территорий в Луганской области. На тех землях, недавно занятых оккупантами, очень сложно создать в короткое время мощные системы обороны, укрепления. И если ресурсное обеспечение позволит нам развить наступление там, мы это сделаем. Но следует быть очень аккуратными, ведь есть риск фланговых ударов со стороны рф".

В чем сложности с Донецкой областью

А вот в Донецкой области, примерно половину которой на данный момент контролируют украинские власти, все сложно, считает эксперт.

"Позиции, линия обороны готовились и нами, и противником на протяжении 8 лет. Очень серьезная система фортификационных сооружений. К тому же городские бои – это всегда проблема. В случае наступления ВСУ, мы сталкиваемся с ситуацией, когда придется вести боевые действия в ограниченном пространстве городов, используя небольшие группы войск. К тому же атаковать придется заранее подготовленные позиции, что будет требовать от нас колоссального напряжения. В данный момент действовать так на том участке фронта мы не можем", – считает Сергей Грабский.

По его словам, сейчас у нас основная задача в Донецкой области – продолжать активно отбивать все наступательные действия противника, которые не прекращаются, несмотря на колоссальные потери врага.

"В данный момент захватчики сосредоточили свои атаки на участке фронта от Бахмута до Марьинки. Наша задача – наносить максимальное поражение атакующим силам оккупационных войск. Выматывать и уничтожать их. Наносить удары, которые разрушают два основных столпа российской военной машины. А именно – командную структуру (удары по командным пунктам, штабам) и тыловую инфраструктуру (удары по складам, логистике – с целью ослабить возможности обеспечения). То есть измотать, обессилить противника настолько, чтобы он не имел возможности не то что атаковать, но даже удерживать свои боевые позиции. Но это дело перспективы, а не сегодняшнего дня", – подчеркивает полковник.

Почему не стоит ждать бунтов

По мнению Сергея Грабского, в обозримом будущем надежды на внутренние протесты и расшатывание ситуации на временно оккупированных территориях, равно как в самой рф, – нет. От слова "совсем".

"На оккупированных территориях Донбасса и Крыма действует очень серьезная, профессиональная система террора. Любой протест будет подавляться самым жестким способом, – поясняет полковник. – К тому же люди, находящиеся на давно оккупированных территориях, и ранее особо не протестовали против захватчиков и коллаборантов, а теперь – и подавно. Они не составляют некой организованной силы, которая могла бы создать условия для внутренних конфликтов".

Что касается прифронтовой зоны – новооккупированных территорий – там и вовсе действует тотальный режим террора и геноцида, что мы видим практически в каждом освобожденном населенном пункте.

"А потому даже подталкивать наших сограждан к каким-то активным действиям на захваченных территориях, по моему мнению, преступление. Ведь тем самым мы подвергаем их гарантированной смертельной опасности, – поясняет Сергей Грабский. – В самой же россии на данный момент сохраняется шквал пропаганды и высокая поддержка путина. Так что на сегодня рано говорить о каких-то массовых акциях протеста в рф".