Зеленский намекнул на очередное наступление украинской армии: подробности (видео)

Глава государства прокомментировал "затишье" на фронте

В воскресенье, 18 сентября, на 207 день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский рассказал, что идет подготовка к очередному наступлению украинских войск.

Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении к нации, передает официальный сайт Офиса президента. Глава государства отметил, что на фронте сейчас не затишье, а идет подготовка к освобождению украинских территорий.

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова сейчас звучат. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. Обязательно. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова.

Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о самых умных россиянах. Накануне президент Украины прокомментировал зверства оккупантов, которые всплыли после освобождения части Харьковщины.