Водитель под стимуляторами? Появились новые подробности ДТП при участии авто Зеленского

В Офисе президента говорят, что выводы экспертиз появятся в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 14 сентября, попал со своим кортежем в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, авария обошлась без значительных травм и разрушений, однако выяснилось, что виновник ДТП находился под действием стимуляторов.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Это была такая глубокая ночь, машина ударилась. Человек, который был за рулем (другого автомобиля – ред.) имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну, вы понимаете, там определенные стимуляторы были, но следствие сейчас идет. И, я думаю, мы будем иметь все результаты в ближайшие часы или дни, может", — отметил Подоляк.

Напомним, что авария произошла около полуночи 15 сентября в Киеве на проспекте Победы. Известно, что легковой автомобиль протаранил несколько машин кортежа Зеленского, задев машину с самим политиком. Президент Украины не пострадал, а виновнику аварии сразу предоставили всю необходимую медицинскую помощь. Украинцы заподозрили, что ДТП с участием Зеленского могло случиться не случайно, однако в Офисе президента такую версию назвали маловероятной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что этой ночью Владимир Зеленский возвращался из Харьковщины, где в освобожденном ВСУ Изюме вручал защитникам награды и общался с местным населением.