Самочувствие Зеленского после ДТП в порядке: у президента оценили версию провокации

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне посетил торжественное мероприятие в честь поднятия государственного флага в многострадальном Изюме, попал в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, авария никак не отразилась на самочувствии и работоспособности гаранта.

Об этом в комментарии специально для "Телеграфа" в четверг, 15 сентября, рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, отметив, что в настоящее время предположения о том, что причиной ДТП могла стать провокация, не имеют никаких оснований.

"Вчерашнее транспортное происшествие никак не сказалось ни на самочувствии, ни на работоспособности президента Украины. Он с самого утра работает, и все запланированные на сегодня встречи и мероприятия проходят по плану. Относительно причин ДТП, обстоятельств, а также, кто виноват, кто не виноват", имеет свое слово сказать Национальная полиция. Что касается версии, может ли это быть провокация, или не может, имеет свой вывод сделать полиция. Но такая версия выглядит, ну, совсем маловероятной", — сказал Никифоров.

Новость дополняется…