Самопочуття Зеленського після ДТП у порядку: у президента оцінили версію провокації

Уранці гарант знову приступив до виконання свої президентських обов'язків

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні відвідав захід, присвячений урочистому підняттю державного прапора у багатостраждальному Ізюмі, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На щастя, аварія ніяким чином не позначилася на самопочутті та працездатності гаранта.

Про це у коментарі спеціально для "Телеграфу" у четвер, 15 вересня, розповів прессекретар українського лідера Сергій Нікіфоров, відзначивши, що наразі припущення щодо того, що причиною ДТП могла стати провокація, не мають жодних підстав.

"Вчорашня транспортна пригода ніяк не позначилася ані на самопочутті, ані на працездатності президента України. Він з самого ранку працює, і всі заплановані на сьогодні зустрічі й заходи відбуваються за планом. Щодо причин ДТП, обставин, а також, хто винен, хто не винен, має своє слово сказати Національна поліція. Стосовно версії, чи може це бути провокація, чи не може, має також свій висновок зробити поліція. Але така версія виглядає, ну, зовсім малоймовірною", — сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, що уночі на 15 вересня стало відомо, що кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у автомобільну аварію на одній з вулиць столиці. Водій легковика, який став учасником ДТП отримав незначні ушкодження, а сам гарант не постраждав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український лідер розповів, без допомоги якої держави України не зможе протистояти російській агресії та раз і назавжди перемогти агресора у військовому протистоянні.