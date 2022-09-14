Зеленський приїхав у звільнений Ізюм: фото та подробиці

Нарешті жителі міста мають змогу оговтатися від місяців окупації та спокійно виходять з укриттів та будинків

У багатостраждальному місті Ізюм Харківської області, звідки кількома днями раніше окупанти бігли світ за очі, лишаючи техніку та боєприпаси, нарешті підняли український прапор. На урочисту подію, котру близько пів року чекала вся Україна, приїхав президент Володимир Зеленський.

Над багатостраждальним Ізюмом підняли український стяг

Кадри зі звільненого від російських загарбників Ізюму, до якого прибув гарант, аби спільно з місцевими жителями і героями Збройних українських сил підняти державний прапор, який символізує деокупацію населеного пункту, у середу, 14 вересня, ширяться у соцмережі.

Над звільненим від окупантів містом урочисто підняли дердавний стяг

Як журналістам телеканалу "Еспресо" розповів генерал поліції 3-го рангу Валерій Середа, сьогодні в деокупованому місті Ізюм відбулось підняття державного прапора України за участі президента. За його словами, наразі у місті триває відновлення роботи усіх наявних комунікацій.

Також він додав, що Ізюм став ще одним містом, яке завдяки потужному контрнаступу вдалося звільнити українським героям із ЗСУ, відзначивши, що, на превеликий жаль, Ізюм потребує практично повного відновлення.

"Зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. Однак є і хороші новини. Сьогодні при президенту Володимиру Зеленському було піднято державний прапор України на центральній площі Ізюма", — пояснив він.

Нагадаємо, у суботу, 10 вересня, російські окупанти, побоюючись потрапити у "котел" ЗСУ поспіхом втекли з окупованого ними ж міста Ізюм Харківської області. Відповідну інформацію повідомив так званий "заступник міністра інформації" бойовиків "днр" данило безсонов.

Також "Телеграф" повідомляв, що які населені пункти вдалося звільнити українським захисникам лише за перший тиждень масового контрнаступу на Харківщині та Херсонщині, котрі з перших днів військової агресії рф, потерпали від натиску росіян.