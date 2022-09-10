Армія рф втекла з Ізюма: підтверджують самі окупанти
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Росіяни злякалися повного оточення і спішно покинули місто
У суботу, 10 вересня, на 199-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російські окупанти втекли з Ізюму (Харківська область).
Про це повідомило прокремлівське видання РБК з посиланням на так званого "заступника міністра інформації" бойовиків "ДНР" Данила Безсонова. Він заявив, що російські війська залишили територію міста та ще кількох населених пунктів на цьому напрямі.
"Так, з Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів харківського напрямку", — сказав Безсонов.
Крім того, відступ росії з Ізюма підтвердили також російські військові кореспонденти Олександр Коц і Євген Піддубний.
Додамо, що напередодні у мережі з’явилися відео, на яких українські захисники позують на в’їзді до Ізюму.
Додамо, що 10 вересня стало відомо про звільнення від російських окупантів важливого транспортного вузла на Харківщині – Куп’янська. Військовий експерт Тобіас Шнайдер вражений темпами настання ЗСУ. Тим часом у росії намагаються зберегти обличчя путіну через провали на фронті.