Армія рф втекла з Ізюма: підтверджують самі окупанти

Росіяни злякалися повного оточення і спішно покинули місто

У суботу, 10 вересня, на 199-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російські окупанти втекли з Ізюму (Харківська область).

Про це повідомило прокремлівське видання РБК з посиланням на так званого "заступника міністра інформації" бойовиків "ДНР" Данила Безсонова. Він заявив, що російські війська залишили територію міста та ще кількох населених пунктів на цьому напрямі.

"Так, з Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів харківського напрямку", — сказав Безсонов.

Крім того, відступ росії з Ізюма підтвердили також російські військові кореспонденти Олександр Коц і Євген Піддубний.

Додамо, що напередодні у мережі з’явилися відео, на яких українські захисники позують на в’їзді до Ізюму.

Ізюм на карті України

Додамо, що 10 вересня стало відомо про звільнення від російських окупантів важливого транспортного вузла на Харківщині – Куп’янська. Військовий експерт Тобіас Шнайдер вражений темпами настання ЗСУ. Тим часом у росії намагаються зберегти обличчя путіну через провали на фронті.