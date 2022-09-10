Нова Каховка в окупації: ЗСУ працюють околицями, а в магазинах триває розрахунок у гривні (відео)

Місто продовжує жити і чекати на звільнення

Просування ЗСУ у Харківській області не скасовує того, що на Херсонському напрямку також продовжуються військові операції. Все голосніше у Новій Каховці. До населеного пункту російські окупанти зайшли якнайшвидше — стратегічну важливість Каховської ГЕС як для постачання водою окупованого Криму, так і для транспортного постачання російських угруповань важко переоцінити. Саме міст у Новій Каховці став метою ЗСУ, щоб відрізати лінії постачання ворога.

Проте у місті залишається безліч людей, які намагаються вижити у складних обставинах окупації. Також є інформація щодо просування Сил оборони України у бік Нової Каховки з правого берега.

У Новій Каховці жителі тим часом продовжують оплачувати покупки в національній валюті — ціни в магазинах також вказані у двох версіях, але основний розрахунок все ще йде в гривні. Написи у магазинах також залишились українською мовою.

У покупцях у недорогих магазинах не бракує. У "Соцмаркеті" за в’ялену рибу просять від 260 грн, ціни на солодощі стартують від 125 грн за кг тортика.

При цьому на під’їзді до Нової Каховки вже видно сліди роботи українських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій українські військові можуть відрізати Ізюм незабаром від логістики російських військ. Просування ЗСУ у Харківській області може стати переломним моментом, вважає експерт.