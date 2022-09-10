Новая Каховка в оккупации: ВСУ работают по окрестностям, а в магазинах продолжается расчет в гривне (видео)

Город продолжает жить и ждать освобождения

Продвижение ВСУ в Харьковской области не отменяет того, что на Херсонском направлении также продолжаются военные операции. Все громче в Новой Каховке. В населенный пункт российские оккупанты зашли как можно быстрее — стратегическую важность Каховской ГЭС как для снабжения водой оккупированного Крыма, так и для транспортного снабжения российских группировок сложно переоценить. Именно мост в Новой Каховке стал целью ВСУ, чтобы отрезать линии снабжения врага.

Тем не менее в городе остается множество людей, которые пытаются выжить в сложных обстоятельствах оккупации. Также есть информация о продвижении Сил обороны Украины в сторону Новой Каховки с правого берега.

В Новой Каховке жители тем временем продолжают оплачивать покупки в национальной валюте — цены в магазинах все также указаны в двух версиях, но основной расчет все еще идет в гривне. Надписи в магазинах также остались на украинском языке.

В покупателях в недорогих магазинах недостатка нет. В "Соцмаркете" за вяленую рыбу просят от 260 грн, цены на сладости стартуют от 125 грн за кг тортика.

При этом на подъезде к Новой Каховке уже видны следы работы украинских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий, украинские военные могут отрезать Изюм в скором времени от логистики российских войск. Продвижение ВСУ в Харьковской области может стать переломным моментом, считает эксперт.