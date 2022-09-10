Возможный переломный момент: эксперт оценил продвижение ВСУ на Харьковщине

Линия фронта приблизилась к Изюму

Украинское продвижение на Харьковщине может стать переломом в войне. Если украинским военным удастся удержать локальный успех на фронте, это лишит россию прорыва на Донбассе.

Об этом написал в Твиттере научный сотрудник института глобальной государственной политики в Берлине Тобиас Шнайдер. Он отметил, что поражен тем, что российская оборона разрушается "быстрее чем Украина успевает продвигаться вперед и очищать освобожденные районы".

Он отметил, что такую динамику поддерживать непросто. "Если Изюмская ось распадется должным образом, это будет драматическим поражением для российских войск — возможным переломным моментом в войне", — отмечает Шнайдер. Эксперт также добавил, что локальный успех украинцев произошел на фронте с недостаточной обеспеченностью ресурсами, но он изменил общую динамику.

"Украина может вновь отвоевать свою территорию благодаря умелой тактике, разумному использованию современного оружия, а также преимуществам в моральном духе и сплоченности", — пишет ученый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает атаковать на двух направлениях — от оккупированного Донецка и в районе Бахмута, где у нее были зафиксированы последние подвижки в наступлении. В самой россии уже также начали подавать голос против кровавого диктатора владимира путина.