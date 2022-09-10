Можливий переломний момент: експерт оцінив просування ЗСУ на Харківщині

Лінія фронту наблизилася до Ізюму

Український поступ на Харківщині може стати переломом у війні. Якщо українським військовим вдасться утримати локальний успіх на фронті, це позбавить росію прориву на Донбасі.

Про це написав у Твіттері науковий співробітник інституту глобальної державної політики у Берліні Тобіас Шнайдер. Він зазначив, що вражений тим, що російська оборона руйнується "швидше, ніж Україна встигає просуватися вперед і очищати звільнені райони".

Він наголосив, що таку динаміку підтримувати непросто. "Якщо Ізюмська вісь розпадеться належним чином, це буде драматичною поразкою для російських військ — можливим переломним моментом у війні", — зазначає Шнайдер. Експерт також додав, що локальний успіх українців стався на фронті із недостатньою забезпеченістю ресурсами, але він змінив загальну динаміку.

"Україна може знову відвоювати свою територію завдяки вмілій тактиці, розумному використанню сучасної зброї, а також перевагам у моральному дусі та згуртованості", — пише вчений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія продовжує атакувати на двох напрямках — від окупованого Донецька та в районі Бахмута, де в неї були зафіксовані останні зрушення у наступі. У самій росії вже почали подавати голос проти кривавого диктатора володимира путіна.