"Ви програли, володимире володимировичу": в росії офіцери генштабу почали зухвало заперечувати путіну

Військові Росії бояться, що їх зроблять "цапами-відбувайлами" за провал війни в Україні

Незважаючи на спроби кривавого кремлівського диктатора путіна "зберегти обличчя" на офіційних заходах, в мережу потрапляють і інші відомості про те, що "царські холопи", тобто офіцери армії росії починають потихеньку протестувати проти самодурства свого "імператора".

Про один із подібних епізодів розповів Telegram-канал "Генерал SVR", який негласно пов’язують із політологом Валерієм Солов’єм та однією з "веж кремля".

За інформацією журналістів, днями путін провів у режимі відеозв’язку нараду, в якій взяли участь секретар радбезу росії микола патрушев, директор фсб олександр бортников, керівник однієї зі служб фсб, заступник директора фсб, по два представники міністерства оборони росії і генерального штабу збройних сил росії, і до того ж директор сзр (служби зовнішньої розвідки) сергій наришкін.

Повідомлення телеграм-каналу

На початку наради путін зачитав отриману доповідь і запропонував учасникам наради висловити свої думки про перспективи розвитку подій у світлі викладеної інформації, беручи до уваги, що вона вірна.

Першому путін нібито надав слово патрушеву, але той запропонував передати слово представникам генштабу, щоб вони висловили свої позиції з розрахунку ситуації на фронті, що склалася на даний момент.

путін передав слово представнику керівництва генштабу, який буквально кількома словами висловив упевненість у тому, що інформація, викладена у доповіді, відповідає планам США, після чого сказав, що у російських військ немає більше можливостей для наступу, а незабаром не буде можливості для оборони.

Свою промову він закінчив фразою: "Ви програли, володимире володимировичу!", після чого замовк, а через шок учасників наради, які були щиро вражені зухвалістю генерала, повисла довга пауза, яку перервав патрушев питанням "Як ви розмовляєте з верховним головнокомандувачем?". На що генерал почав відповідати потоком нових, не менш різких висловлювань, і його поспішили відключити від ефіру.

путін поцікавився чи є це позицією генерального штабу та міністерства оборони і відразу отримав запевнення, що це ні в якому разі не є позицією керівництва ні генштабу ні міністерства оборони, а просто, ймовірно, це нервовий зрив людини, яка не хоче брати на себе відповідальність за провальні дії на фронті. Після чого нарада тривала трохи більше півгодини, протягом яких президент похмуро мовчав, інші ж видавлювали з себе слова стриманого оптимізму.

Коли патрушев перейшов до обговорення ситуації в прикордонних з Україною областях, доповівши проблеми у Білгородській області, де, за його словами, внаслідок диверсії частина міста залишилася без електрики та водопостачання, путін перервав доповідь, сказавши: "На х…й ви мені про Бєлгород зараз розповідаєте Там взагалі практично одні українці живуть. Вони там своїх мочать. У нас проблем і без цього вище голови. Досить.” Після чого завершив нараду.

Автори каналу зазначають, що це вже другий інцидент за останні кілька днів із представниками військового командування, які висловлюють невдоволення президентові у вічі, і якщо перший випадок можна було списати на п’яну витівку, то вчора це було явне бажання висловити претензію президентові особисто.

"Військове керівництво чудово розуміє, що його зроблять крайнім за поразку у війні, яку розв’язав путін, і тому варто чекати на подальше невдоволення в колах керівництва військового блоку, яких президент просто зобов’язаний зробити "цапами-відбувайлами ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфа" пояснив нещодавні заяви російського диктатора – вони, по суті, не мають жодного сенсу.