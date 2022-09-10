Зухвала та красива операція: офіцер ЗСУ розповів про наступ на Харківщині

Подібних темпів просування військ не було з часів Другої світової

Просування українських воїнів углиб Харківщини – це безпрецедентна операція, якої не було з часів Другої світової війни.

Таку думку висловив в ефірі Апостроф TV капітан ЗСУ, журналіст та співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов.

За словами військового, зараз під Харковом українцям протистоять близько 12 тисяч ординців.

"Всі ці 12 тисяч людей зараз думають, як не загинути і не потрапити в український полон. Хтось із них безумовно загине і потрапить. Бо з Другої світової війни не було таких темпів просування на добре укріплені позиції – 50 кілометрів на добу”, — розповів Трегубов.

При цьому ситуація, за словами офіцера, складається не на користь російських загарбників, тому настрій у них, напевно, не найрадісніший.

"Навіть якщо ми говоримо не просто про військовий бік справи, а й про морально-психологічний бік справи, зараз у російських не тільки військ, а й у політиків, у медійників та у простих російських громадян виникне дуже сумний настрій, виникне розуміння, що, здається, вони не перемагають, бо насправді українці тіснять їх не лише на Харківському напрямку, а ще й на Херсонському, а зараз ще певний обережний контрнаступ на Донецькому", — впевнений капітан ЗСУ.

Нагадаємо, за словами головного комітету Залужного, за останні дні звільнено понад 1000 квадратних кілометрів території нашої країни. Українським воїнам важко, але вони рухаються вперед.