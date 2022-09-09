Встречают ВСУ со слезами на глазах: Залужный показал мощное видео с освобожденных территорий

Останавливаться на достигнутом, очевидно, украинцы не собираются

Завдяки успішному вересневому контрнаступу українських Збройних сил, захисникам Батьківщини станом на ранок 198-го дня повномасштабного вторгнення росії вдалося деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території країни. У зв'язку з цим Збройні Сили України показали, як жителі ще донедавна окупованих територій радісно зустрічають українських героїв.

Цією гарною новиною у п'ятницю, 9 вересня ділиться "Телеграф", посилаючись на Telegram-канал Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На кадрах опублікованого відеозапису видно, як українські захисники заїжджають на бойових машинах у населені пункти, які їм вдалося деокупувати, а тутешні жителі радісно, зі сльозами на очах зустрічають військових і дякують їм за визволення від нацистської армії росіян

"Понад 1000 квадратних кілометрів звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають нас", — зазначається в тексті повідомлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройні сили України проводять активний наступ на Харківщині та звільняють населені пункти один за одним, тож вже найближчим часом понад 10 тисяч російських загарбників, які перебувають на позиціях від Куп'янська до Слов'янська, можуть опинитися в оточенні наших захисників.