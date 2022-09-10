Війна — день 199: ЗСУ розвивають успіх на Харківщині, а у росіян істерика

Оперативно про головне 10 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 199 днів. В ході контрнаступу війська ЗСУ, що почалося напередодні, здобули низку великих перемог на Харківському напрямку і змогли там просунутися більш ніж на 50 кілометрів углиб позицій ворога, попутно звільнивши десятки населених пунктів і викликавши паніку та істерику у російських пропагандистів. При цьому прогрес помітили навіть у НАТО, де повідомили про перелом у війні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ у Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 7 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 196: ЗСУ наступають і на півдні, і на Харківщині".

Інформація за 8 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 197: важкі бої на Донбасі, ЗСУ розвивають наступ на Харківщині та півдні".

Про події 9 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 198: неймовірні успіхи ЗСУ на фронті, смерть королеви Великобританії"