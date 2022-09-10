Рус

Війна — день 199: ЗСУ розвивають успіх на Харківщині, а у росіян істерика

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вторгнення триває вже 199 днів
Вторгнення триває вже 199 днів

Оперативно про головне 10 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 199 днів. В ході контрнаступу війська ЗСУ, що почалося напередодні, здобули низку великих перемог на Харківському напрямку і змогли там просунутися більш ніж на 50 кілометрів углиб позицій ворога, попутно звільнивши десятки населених пунктів і викликавши паніку та істерику у російських пропагандистів. При цьому прогрес помітили навіть у НАТО, де повідомили про перелом у війні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ у Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 7 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 196: ЗСУ наступають і на півдні, і на Харківщині".

Інформація за 8 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 197: важкі бої на Донбасі, ЗСУ розвивають наступ на Харківщині та півдні".

Про події 9 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 198: неймовірні успіхи ЗСУ на фронті, смерть королеви Великобританії"

Теги:
#Україна #Росія #Війна