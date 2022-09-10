Раб не може бути креативним: в Інституті нацпам’яті назвали три головні відмінності українців та росіян

Українці завжди мали свободу у своєму культурному коді, і знову довели це з початком війни

Поки наші захисники намагаються розбити ворожі війська на східних флангах фронту, просуваючись на Харківщині, росіяни продовжують займатися пропагандою та очорненням ЗСУ. Здавалося б: представники двох схожих народів, а поводяться так по-різному. На думку голови Інституту національної пам’яті України Антона Дробовича, цьому є логічне пояснення, адже насправді ми не лише зараз, а й загалом історично відрізняємося від російських окупантів.

Більш детально фахівець пояснив в інтерв’ю "Українській правді". Дробович упевнений: нинішня повномасштабна війна лише довела, наскільки волелюбним є український народ.

До речі, саме високе поціновування свободи як явища і є першою головною відмінністю між українцями та росіянами. При цьому вона з’явилася не тільки зараз, а була і за часів князів, і за козаків, і, звичайно ж, у період "УНР".

"Про цінність свободи більшість населення лише теоретично міркувала, починаючи з 1991 року. Але навіть уже під час Революції на граніті стало зрозуміло, що цей народ так легко не здолати", — підкреслює Антон Дробович.

Також українці мають гостру нетерпимість до несправедливості.

"Навіть багатьох абсолютно проросійських людей, які росли в Україні, у цьому заповіднику свободи, обурило нехтування людським, коли вони зіштовхнулися з військовим чоботом рф, — пояснює експерт. — Обурення було настільки великим, що відчуття гідності спалахнуло неймовірно".

Третя річ, що дуже відрізняє наші народи — це неймовірна креативність українських громадян. Дробович наголошує: зараз вона проявляється абсолютно скрізь. Це стосується як бізнесу, так і тактики на полі бою. Цікаво, що цей момент теж тісно пов’язаний зі свободою.

"Раб не може бути креативним. Так, всупереч системі можна, але здебільшого для творчості потрібна свобода", — каже фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з початку вторгнення Росії по Україні були випущені тисячі ракет, які все ж таки не змогли зламати наш опір. Полковник ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яких снарядів варто побоюватися найбільше.

Крім цього, ми також писали, як у росіян змінилася тактика щодо використання бойової авіації.