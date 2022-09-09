Ворог змінив тактику щодо авіації: полковник ЗСУ пояснив нюанси

У небо над підконтрольною Києву територією злітають лише українські літаки

Українські військовослужбовці продовжують звітувати про знищення ворожої техніки, серед яких часом є й одиниці бойового авіафлоту рф. При цьому противник значно змінив свій підхід до використання літаків та гелікоптерів у повітряному просторі України. За словами спікера командування Повітряних Сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната, росіяни побоюються розширення списку втрат, який у них і так вельми великий.

Більше деталей військовослужбовець розкрив в інтерв’ю "РБК-Україна". Він наголосив, що ворог ігнорує територію над підконтрольними Україні регіонами вже майже чотири місяці. Це свідчить про серйозну зміну тактики.

Це й не дивно, адже Україна регулярно отримує від західних союзників нове озброєння, зокрема й для зміцнення протиповітряної оборони. Російська армія встигла втратити достатньо солдатів і дорогу техніку, щоб додатково ризикувати ще й залишками військової авіації. Однак до цього розкладу не входять території, що знаходяться під тимчасовою окупацією.

"Україну посилено засоби протиповітряної оборони малого радіусу дії. Йдеться про ПЗРК різних видів як радянського, так і закордонного виробництва, – каже Юрій Ігнат. – Ці засоби ППО мають дальності від 4,5-7 кілометрів. Тому ворог відчув загрозу для своєї авіації і вирішив не залітати на територію, підконтрольну нашим силам ППО".

Військовий зазначив, що переважно російська авіація активна до "переднього краю" фронту: скидає боєприпаси на позиції ЗСУ, б’є по техніці, а також наводить жах на мирних жителів.

Втім, українські пілоти всіляко протистоять ворогові у небі. Щодня, за словами Юрія Ігната, представники Повітряних Сил України здійснюють до 50 вильотів у різних регіонах нашої країни. Вони виконують як бойові завдання, так і транспортування важливих вантажів.

Зазначимо, що всього біля кордонів України може перебувати до чотирьох сотень ворожих літаків. Ймовірно, за допомогою такого накопичення сил росіяни сподіваються залякати мирне населення ще більше.

При цьому ЗСУ поки що залишаться без поставок американських винищувачів. На це є кілька об’єктивних причин.