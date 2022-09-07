Просування на півдні: ЗСУ збили російський літак і три склади з БК за добу

Ворог почав активніше вести повітряну розвідку

Поки росіяни на півдні України використовують для спроб настання вельми неординарні способи атак, українські військові продовжують керуватися логікою та військовою тактикою. Завдяки такому розумному підходу лише минулої доби ворог не дорахувався одразу трьох складів із боєприпасами — на Херсонщині та Миколаївщині, а також втратив "залізну пташку" Су-25.

Більше подробиць про успіхи наших хлопців та дівчат на південному напрямку фронту розповіли у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" 7 вересня. Військові закликають бути мирне населення максимально обережними: противник почав активніше вести розвідку повітря.

Як підтвердження цьому — щонайменше дві авіаційні цілі, які були назавжди приземлені. Це і вже згаданий штурмовик Су-25, який збили після ударів росіян у напрямку до Костромки, Білогірки, Безіменного та Сухого Ставка; та безпілотник "Орлан-10". Авіацію армія рф почала знову активно використовувати, сподіваючись відновити свої втрачені позиції, але опір ЗСУ навряд дозволить це зробити.

Усього за минулу добу наші захисники 13 разів відпрацювали за позиціями ворога за допомогою авіації, а також виконали понад 2,5 сотні вогневих завдань.

Таким чином у скарбничку втрат противника можна записати 83 солдати, п’ять танків, 12 гаубиць типу "Місця", гармати "Гіацинт-Б" і три броньовики. Як завжди точно, у повітря злетіли одразу три склади з боєприпасами — цього разу в Снігурівці (Миколаївщина), а також Голій Пристані та Томиній Балці (під Херсоном).

Знищені склади на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українським військовим може знадобитися часу для повної деокупації південних областей від російської армії. На це питання докладно відповів естонський полковник Каупо Росін.

Крім цього, ми розбиралися, чи можна очікувати, що звільнення півдня "зачепить" також і Кримський півострів.