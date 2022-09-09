Росіяни випустили по Україні тисячі ракет: полковник ЗСУ назвав найнебезпечніші

Деякі снаряди перед атакою вилітають у стратосферу, що збільшує силу їхнього удару.

Після початку повномасштабної російської агресії проти України росія випустила по мирних містах нашої країни тисячі боєприпасів. Одними з найбільш смертоносних є "Кинджали", балістичні ракети, здатні долати опір повітря настільки, що на деякий час перед атакою потрапляють у космос. Саме такі снаряди були використані окупантами під час жорсткої липневої атаки на Вінницю, внаслідок якої загинули десятки людей.

Чому вони такі небезпечні і чи можуть їх відстежити українські системи протиповітряної оборони, "РБК-Україна" розповів полковник ЗСУ, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Військовослужбовець наголосив, що порівняно з тими ж "Іскандерами" російські "Кинджали" є значно більшою загрозою для українських громадян.

За його словами, побачити такі балістичні ракети цілком можливо, проте це надто складний процес. Вся справа в тому, як її запускають і як вона потім атакує.

Ракета "Кинджал" є надзвуковою.

Зазначимо одразу, що "Кинжалами" може бити виключно ворожа авіація. Як обманний маневр росіяни нерідко піднімають у повітря відразу кілька літаків, але носієм ракети може бути лише один з них.

"Кинджал" можуть нести три типи літаків. Вони, зокрема, використовують МіГ-31, - зазначає Юрій Ігнат. — Один із десятка літаків випускає таку ракету, яка одразу залітає до стратосфери і летить на високій швидкості вниз. Часу для того, щоб ефективно її виявити та спробувати збити, неймовірно мало”.

Точної кількості випущених Україною "Кинджалів", на жаль, немає. Частина джерел стверджує, що їх використовували лише тричі, інша — що від десяти до п’ятнадцяти разів.

Зазначимо також і той момент, що за останні кілька місяців ворог значно змінив свою тактику щодо використання бойової авіації. Юрій Гнат чітко пояснив, як саме і з якої причини.

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