путіну нічого не вдасться: до Києва прибула очільниця МЗС Німеччини Бербок

Ймовірно, під час візиту до Києва німецький політик має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка нещодавно пообіцяла зробити все, щоби країни ЄС домовились про візові обмеження для росіян, прибула з візитом до української столиці — міста Києва. В Україні німецька політик вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення росії.

Відповідну інформацію у суботу, 10 вересня, повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання Spiegel. Згідно з наявними відомостями, Бербок завітала у Київ із метою продемонструвати всьому світові, що ФРН підтримуватиме України у її протистоянні російському ворогу стільки, скільки це буде потрібно. Мова йде про поставки зброї, а також гуманітарну та фінансову підтримку.

"Понад пів року українці борються за все – "за своє життя, за життя своїх родин і своїх друзів". Роблячи це, вони не лише захищають "своє право людини на мир і свободу, а й наш європейський мирний порядок. Тож сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони (українці — ред.) можуть і надалі покладатися на нас" — заявила Бербок.

За словами глави німецького МЗС, котра виїхала до Києва у ніч на суботу спільно з невеликою делегацією з Польщі до Києва, у столиці вона планує поспілкуватися з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Що стосується інших зустрічей, то Бербок віддала перевагу залишити це у секреті.

Також вона додала, що чітко усвідомлює бажання та сподівання путіна на те, що країни ЄС втомилися "співчувати" стражданням України, а також планує розсварити союзні держави брехнею, шантажуючи поставками енергії, проте у нього нічого не вийде.

"Розрахунки путіна не повинні спрацювати і не спрацюють" — наголосила Анналена Бербок

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Німеччина порадувала українців рішенням щодо поставок вкрай важливої зброї у вигляді самохідних гаубиць Panzerhaubitze2000, проте вже пізніше німецьке Міноборони відхилило пропозицію депутатів парламенту ФРН щодо необхідності передати Україні більше важкої зброї для протистояння збройній агресії росії.