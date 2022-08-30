Німеччина хоче нанести "візовий" удар по росії: заява Анналени Бербок

Голова МЗС Німеччини пообіцяла зробити все, щоби країни ЄС домовились про візові обмеження для росіян

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі у Празі 30-31 серпня планують обговорити призупинення чинної візової угоди з росією та посилення візових вимог до російських громадян. Німеччина має намір виступити у цих переговорах посередником, щоби країни змогли дійти спільної думки і таки запровадити обмеження.

Про це під час засідання уряду країни ФРН заявила федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок, яку цитує німецьке видання Fundscene. Згідно з її пропозицією, Європа має призупинити чинну угоду і почати більш прискіпливо перевіряти обґрунтованість заявок від росіян, зокрема з’ясовувати, наскільки заявник наближений до російського уряду. При цьому Бербок висловилась за те, щоби противники режиму не підпадали під покарання і зберегли можливість виїзду з росії. Вона уточнила що має на увазі опозиційних політиків та журналістів, а також студентів, які хочуть виїхати на навчання за кордон.

Бербок відзначила, що Європі потрібно дивитись на питання не тільки крізь призму національних інтересів, як це роблять країни Балтії, які уже в односторонньому порядку припинили чи суттєво обмежили видачу віз росіянам. І не керуватись комерційною вигодою, як південноєвропейські країни, які є "основними напрямками для літніх поїздок, особливо для громадян росії, які дуже близькі до російського режиму". "Об'єднання цих різних точок зору має для мене першочергове значення, щоб ми могли знайти загальноєвропейське рішення", — сказала голова німецького МЗС.

Раніше Німеччина разом і з Францією випустили спільну заяву, в якій висловилися проти повної заборони на в'їзд для росіян і закликали "стратегічно боротися за серця та уми російського населення — принаймні тієї його частини, яка ще не повністю відчужена від Заходу". Відомо, що в той же час повну заборону віз для громадян рф напередодні зустрічі підтримали також Нідерланди. Міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра назвав несправедливим те, що в його країні вільно гуляють пов’язані з кремлівським режимом росіяни, тоді як "українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть навіть покинути свою країну, а повинні боротися за свою свободу".

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Посилаючись на неназваного дипломата ЄС, видання також повідомило, що зустріч голів МЗС країн Євросоюзу може закінчитись згодою припинити дію угоди з росією щодо спрощення візового режиму. Це призведе до того, що процес видачі шенгенських віз росіянам стане більш тривалим, а їхня вартість в разі видачі зросте з 35 до 80 євро.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський заявив, що кожен росіянин має відчути свою відповідальність за війну в Україні, тому всі вони мають бути позбавлені можливості отримувати візи до Європи.