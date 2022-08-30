Германия хочет нанести "визовый" удар по россии: заявление Анналены Бербок

Глава МИД Германии пообещала сделать все, чтобы страны ЕС договорились о визовых ограничениях для россиян

Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 30-31 августа планируют обсудить приостановку действующего визового соглашения с россией и ужесточение визовых требований к российским гражданам. Германия намерена выступить в этих переговорах посредником, чтобы страны смогли прийти к общему мнению и ввести ограничения.

Об этом на заседании правительства страны ФРГ заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок, которую цитирует немецкое издание Fundscene. Согласно ее предложению, Европа должна приостановить действующее соглашение и начать более тщательно проверять обоснованность заявок от россиян, в частности, выяснять, насколько заявитель приближен к российскому правительству. При этом Бербок высказалась за то, чтобы противники режима не подпадали под наказание и сохранили возможность выезда из россии. Она уточнила, что имеет в виду оппозиционных политиков и журналистов, а также студентов, которые хотят выехать на обучение за границу.

Бербок отметила, что Европе нужно смотреть на вопросы не только сквозь призму национальных интересов, как это делают страны Балтии, уже в одностороннем порядке прекратившие или существенно ограничившие выдачу виз россиянам. И не руководствоваться коммерческой выгодой как южноевропейские страны, которые являются "основными направлениями для летних поездок, особенно для граждан россии, которые очень близки к российскому режиму". "Объединение этих разных точек зрения имеет для меня первостепенное значение, чтобы мы могли найти общеевропейское решение", — сказала глава немецкого МИД.

Ранее Германия вместе и с Францией выпустили совместное заявление, в котором высказались против полного запрета на въезд для россиян и призвали "стратегически бороться за сердца и умы российского населения — по крайней мере, той его части, которая еще не полностью отчуждена от Запада". Известно, что в то же время полный запрет виз для граждан россии накануне встречи поддержали Нидерланды. Министр иностранных дел страны Вопке Гукстра назвал несправедливым то, что в его стране свободно гуляют связанные с кремлевским режимом россияне, тогда как "украинские мужчины от 18 до 60 лет не могут даже покинуть свою страну, а должны бороться за свою свободу".

Читайте также: Категория Украина Россияне потеряли право въезжать в Украину без виз Россиян на въезде будут проверять более тщательно, чем граждан других стран, и могут не впустить в Украину даже при наличии визы

Ссылаясь на неназванного дипломата ЕС, издание также сообщило, что встреча глав МИД стран Евросоюза может закончиться согласием прекратить действие соглашения с россией по упрощению визового режима. Это приведет к тому, что процесс выдачи шенгенских виз россиянам станет более длительным, а их стоимость в случае выдачи вырастет с 35 до 80 евро.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский заявил, что каждый россиянин должен почувствовать свою ответственность за войну в Украине, поэтому все они должны быть лишены возможности получать визы в Европу.