"Мовчите — значить підтримуєте": Зеленський пояснив, чому варто позбавити росіян віз

Президент закликав росіян заявити, що вони проти війни

Україна продовжує працювати з партнерами над новими санкціями проти росії, а також над тим, щоб змусити простих росіян відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається в Україні.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський, наразі тривають розмови про візові обмеження для росіян у Європі.

"Зрештою, це має призвести до відповідних рішень", — сказав він.

За його словами, російські злочини в Україні набули таких масштабів, що мовчання наближається до рівня співучасті, а відмова від боротьби зі злом перетворюється на допомогу йому.

"Тож якщо у вас громадянство росії і ви мовчите, значить, ви не боретеся, а значить, цим ви підтримуєте", — сказав він.

Зеленський закликав росіян, заявити про підтримку України та виступити проти війни, незалежно від того, чи перебувають вони в росії, чи за її межами.

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Як повідомлялося раніше, у Польщі 14 серпня заявили, що підтримують запровадження обмежень на видачу віз росіянам на загальноєвропейському рівні, а також мають намір припинити видачу віз на національному рівні.

Також ідею підтримують Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Данія та Фінляндія. Варто також зазначити, що Чехія є головою Ради ЄС.