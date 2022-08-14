"Молчите — значит поддерживаете": Зеленский объяснил, почему стоит лишить россиян виз
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Президент призвал россиян заявить, что они против войны
Украина продолжает работать с партнерами над новыми санкциями против россии, а также над тем, чтобы заставить простых россиян ощутить свою часть ответственности за происходящее в Украине.
Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский, в настоящее время ведутся разговоры о визовых ограничениях для россиян в Европе.
"В конечном итоге, это должно привести к соответствующим решениям", — сказал он.
По его словам, российские преступления в Украине приобрели такие масштабы, что молчание приближается к уровню соучастия, а отказ от борьбы со злом превращается в помощь ему.
"Так что если у вас гражданство россии и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", — сказал он.
Зеленский призвал россиян, заявить о поддержке Украины и выступить против войны, вне зависимости от того, находятся ли они в россии или за ее пределами.
Как сообщалось ранее, в Польше 14 августа заявили, что поддерживают введение ограничений на выдачу виз россиянам на общеевропейском уровне, а также намерены прекратить выдачу виз на национальном уровне.
Также идею поддерживают Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Дания и Финляндия. Стоит также отметить, что Чехия в настоящее время является главой Совета ЕС.