"СРСР вже близько": ще одна союзниця України залишить росіян без віз

У Польщі розповіли про плани залишити росіян без віз

Уряд Польщі розробляє проєкт механізму, який дозволить відмовляти росіянам в отриманні шенгенських віз.

Як повідомляє Польське радіо, заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик повідомив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС проти росії та підтримує рішення щодо припинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян рф на загальноєвропейському рівні.

Проте він визнав, що не всі країни ЄС підтримують цю ідею. Зокрема проти виступають Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик зазначив, що через неможливість подолати опір цих країн, Польща вирішила розробити нове рішення.

Проте він додав, що ідея заборони на видачу віз має і прихильників, зокрема за це виступають Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Данія і Фінляндія.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання найближчими тижнями", — сказав він.

Рішення Польщі вже прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними срср вже близько", — написав він.

Варто зазначити, що Польща вже кілька місяців не видає туристичних віз росіянам, проте деякі з них все ще можуть в’їхати на територію країни. До них належать водії вантажівок, дипломати, а також особи з карткою поляка та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

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Як повідомлялося раніше, на забороні видачі віз на загальноєвропейському рівні наполягають низка урядів європейських країн, серед яких Латвія, Естонія та Фінляндія.

Також заборону на видачу шенгенських віз усім росіянам підтримує Чехія, яка нині є головою Ради ЄС.