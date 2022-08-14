"СССР уже близко": еще одна союзница Украины оставит россиян без виз

В Польше рассказали о планах оставить россиян без виз

Правительство Польши разрабатывает проект документа, который позволит отказывать россиянам в получении шенгенских виз.

Как сообщает Польское радио, заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик сообщил, что Польша выступает за расширение санкций ЕС против россии и поддерживает решение по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан рф на общеевропейском уровне.

Впрочем, он признал, что не все страны ЕС поддерживают эту идею. В частности против выступают Германия, Франция ​​и Нидерланды.

Вавжик отметил, что из-за невозможности преодолеть сопротивление этих стран Польша решила разработать новое решение.

Тем не менее он добавил, что у идеи запрета на выдачу виз есть и сторонники, в частности за это выступают Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Дания и Финляндия.

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", — сказал он.

Решение Польши уже прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Визовый бан наступает на россию. Желанный ими ссср уже близко", — написал он.

Стоит отметить, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам, однако некоторые из них все еще могут въехать на территорию страны. К ним относятся водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

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Как сообщалось ранее, на запрете выдачи виз на общеевропейском уровне настаивают ряд правительств европейских стран, среди которых Латвия, Эстония и Финляндия.

Также запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам поддерживает Чехия, которая в настоящее время является главой Совета ЕС.