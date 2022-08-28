Росіяни залишаться без віз вже скоро: Європа назвала перший крок та дату його запровадження

Деякі європейські країни вже пішли на такий крок, а інші зовсім скоро приєднаються

Наступного тижня очільники країн Європейського Союзу мають намір призупинити дію угод про візи з російською федерацією. Чутки про те, що росіяни не зможуть отримати "Шенген" ходили вже давно, а низка європейських країн вже навіть перейшли до активних дій.

Як передає у неділю, 28 серпня, Financial Times, деякі міністри закордонних справ ЄС мають намір обмежити кількість дозволів для росіян, а деякі держави члени взагалі пригрозили в односторонньому порядку закрити свої кордони для всіх російських туристів як покарання за наказ кремля про вторгнення в Україну.

Додається, що Чехія та Польща припинили видачу віз росіянам майже одразу після початку війни росії проти України. З того часу ці країни вимагали від Брюсселя повної заборони на в'їзд росіян. На цьому, до слова, наполягає президент України Володимир Зеленський. Але якійсь частині країн-членів ЄС таке обмеження видалося занадто сильним, тому вони до останнього не йшли на такий крок.

Financial Times з посиланням на офіційних осіб довідалося, що перший кроком на шляху до припинення видачі віз росіянам відбудеться у вівторок, 30 серпня, під час дводенної конференції у Празі (Чехія). Джерела повідомили, що міністри планують надати політичну підтримку зупиненню дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією.

"Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами, нашими пристанями, — сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах. Ми повинні надіслати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, вона неприйнятна".

При цьому зазначається, що цей та подальші кроки ЄС усунуть преференційний режим для росіян при подачі заяви на отримання всіх віз. А також це вимагатиме більшої кількості документів, зробить їх дорожчими та значно збільшить час очікування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі 14 серпня заявили, що підтримують запровадження обмежень на видачу віз росіянам на загальноєвропейському рівні, а також мають намір припинити видачу віз на національному рівні.