Німеччина засмутила рішенням про зброю для ЗСУ: деталі

У Німеччині побоюються того, що росія скористається гріхом в обороноздатності НАТО

Керівництво німецького Міноборони відхилило пропозицію депутатів парламенту ФРН щодо необхідності передати Україні більше зброї для оборони проти російського вторгнення.

Як повідомляє DW, основним аргументом оборонного відомства було те, що Німеччина не може піти на подібні ризики, оскільки існує небезпека того, що російський диктатор володимир путін скористається "будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим брехнею в оборонній готовності НАТО".

Як заявив офіційний представник військового відомства, Німеччина має зобов’язання перед іншими членами НАТО, у тому числі та в рамках 5-ї статті Договору про колективну оборону.

Напередодні експерти з оборони Німеччини у статті для видання Der Spiegel розкритикували підхід Берліна, яка полягає в тому, що постачання зброї бундесверу має пріоритет над наданням військової допомоги Україні.

При цьому автори вважають, що невеликі обсяги постачання диктуються тим, що сама німецька армія відчуває її дефіцит.

Як повідомлялося раніше, повномасштабне російське вторгнення в Україну змусило багато західних країн переглянути свої погляди на політику та оборонні питання. Так, Німеччина, яка тривалий час затягувала процес передачі будь-якого озброєння для ЗСУ, нарешті остаточно визначилася зі стороною.