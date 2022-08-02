Рус

Шольц заявив про безпрецедентний крок Німеччини щодо зброї для України

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
133
Шольц стверджує, що Берлін не лише постачає зброю, а й навчає українських військовослужбовців Новина оновлена 02 серпня 2022, 10:40
Шольц стверджує, що Берлін не лише постачає зброю, а й навчає українських військовослужбовців

Берліну довелося відмовитися від ідеї нейтралітету щодо передачі зброї країнам, що воюють.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну змусило багато західних країн переглянути свої погляди на політику та оборонні питання. Так, Німеччина, яка тривалий час затягувала процес передачі будь-якого озброєння для ЗСУ, нарешті остаточно визначилася зі стороною. За словами канцлера Олафа Шольца, країна з перших днів повноцінної війни допомагала Україні, а зараз зовсім відійшла від політики не експортувати зброю в "кризові регіони".

Як розповів політик в інтерв’ю виданню Globe and Mail, початково німці займалися постачанням радянського та старішого озброєння, сподіваючись, що цього вистачить. Однак час минає, а ситуація потребує нового і сучасного підходу до боротьби з російськими загарбниками.

"Ми доставили все, що в нас було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, зброї, тонни боєприпасів та нелетальної допомоги, — говорить німецький канцлер. — Відтоді ми перейшли на складніші та дорожчі системи".

У цьому контексті Шольц згадав і різні самохідні гаубиці, і РСЗВ, та іншу важливу бойову техніку. Безпрецедентним є те, що частина з одержаної Україною зброї навіть не перебуває на озброєнні біля самої армії Німеччини. Також деяка зброя практично унікальна — виготовлено лише кілька одиниць, і всі вони передані українським збройним силам.

"Українців навчають на новому і складнішому обладнанні в кількох місцях у Німеччині, — також зазначив Олаф Шольц. — І ми продовжимо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримала від німецької сторони реактивні системи залпового вогню Mars II, які можуть значно допомогти у протистоянні з російською армією.

Пізніше в Берліні запевнили, що вже узгоджено продаж сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze2000, якими ЗСУ вже успішно користуються кілька місяців.

Теги:
#Україна #Німеччина #Росія #Війна #Олаф Шольц