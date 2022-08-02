Шольц заявив про безпрецедентний крок Німеччини щодо зброї для України

Берліну довелося відмовитися від ідеї нейтралітету щодо передачі зброї країнам, що воюють.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну змусило багато західних країн переглянути свої погляди на політику та оборонні питання. Так, Німеччина, яка тривалий час затягувала процес передачі будь-якого озброєння для ЗСУ, нарешті остаточно визначилася зі стороною. За словами канцлера Олафа Шольца, країна з перших днів повноцінної війни допомагала Україні, а зараз зовсім відійшла від політики не експортувати зброю в "кризові регіони".

Як розповів політик в інтерв’ю виданню Globe and Mail, початково німці займалися постачанням радянського та старішого озброєння, сподіваючись, що цього вистачить. Однак час минає, а ситуація потребує нового і сучасного підходу до боротьби з російськими загарбниками.

"Ми доставили все, що в нас було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, зброї, тонни боєприпасів та нелетальної допомоги, — говорить німецький канцлер. — Відтоді ми перейшли на складніші та дорожчі системи".

У цьому контексті Шольц згадав і різні самохідні гаубиці, і РСЗВ, та іншу важливу бойову техніку. Безпрецедентним є те, що частина з одержаної Україною зброї навіть не перебуває на озброєнні біля самої армії Німеччини. Також деяка зброя практично унікальна — виготовлено лише кілька одиниць, і всі вони передані українським збройним силам.

"Українців навчають на новому і складнішому обладнанні в кількох місцях у Німеччині, — також зазначив Олаф Шольц. — І ми продовжимо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримала від німецької сторони реактивні системи залпового вогню Mars II, які можуть значно допомогти у протистоянні з російською армією.

Пізніше в Берліні запевнили, що вже узгоджено продаж сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze2000, якими ЗСУ вже успішно користуються кілька місяців.