путину ничего не удастся: в Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

Вероятно, во время визита в Киев немецкий политик намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая недавно пообещала сделать все, чтобы страны ЕС договорились о визовых ограничениях для россиян, прибыла с визитом в украинскую столицу — город Киев. В Украине немецкий политик уже второй раз с начала полномасштабного вторжения россии.

Соответствующую информацию в субботу, 10 сентября, сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание Spiegel. Согласно имеющимся сведениям, Бербок посетила Киев с целью продемонстрировать всему миру, что ФРГ будет поддерживать Украину в ее противостоянии российскому врагу столько, сколько это потребуется. Речь идет о поставках оружия, а также о гуманитарной и финансовой поддержке.

"Более полугода украинцы борются за все — "за свою жизнь, за жизнь своих семей и своих друзей". Делая это, они не только защищают "свое право человека на мир и свободу, но и наш европейский мирный порядок. Поэтому сегодня я приехала в Киев, чтобы показать, что они (украинцы — ред.) могут и дальше полагаться на нас" — заявила Бербок.

По словам главы немецкого МИД, выехавшей в Киев в ночь на субботу совместно с небольшой делегацией из Польши в Киев, в столице она планирует пообщаться с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Что касается других встреч, то Бербок предпочла оставить это в секрете.

Также она добавила, что четко осознает желание и надежду путина на то, что страны ЕС устали "сочувствовать" страданиям Украины, а так же планы рассорить союзные государства ложью, шантажируя поставками энергии, однако у него ничего не получится.

"Расчеты путина не должны сработать и не сработают" — отметила Анналена Бербок.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Германия порадовала украинцев решением по поставкам крайне важного оружия в виде самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000, однако уже позже немецкое Минобороны отклонило предложение депутатов парламента ФРГ о необходимости передать Украине более тяжелого оружия для противостояния оружию.