Германия расстроила решением об оружии для ВСУ: детали

В Германии опасаются того, что россия воспользуется брешью в обороноспособности НАТО

Руководство немецкого Минобороны отклонило предложение депутатов парламента ФРГ о необходимости передать Украине больше оружия для обороны против российского вторжения.

Как сообщает DW, основным аргументом оборонного ведомства было то, что Германия не может пойти на подобные риски, поскольку существует опасность того, что российский диктатор владимир путин воспользуется "любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО".

Как заявил официальный представитель военного ведомства, у Германии есть обязательства перед другими членами НАТО, в том числе, и в рамках 5-й статьи Договора о коллективной обороне.

Накануне эксперты в области обороны Германии в статье для издания Der Spiegel раскритиковали подход Берлина, которая заключается в том, что поставки оружия бундесверу имеет приоритет над оказанием военной помощи Украине.

При этом авторы считают, что небольшие объемы поставок диктуются тем, что сама немецкая армия испытывает ее дефицит.

Как сообщалось ранее, полномасштабное российское вторжение в Украину заставило многие западные страны пересмотреть свои взгляды на политику и оборонные вопросы. Так, Германия, долгое время затягивавшая процесс передачи любого вооружения для ВСУ, наконец-то окончательно определилась со стороной.