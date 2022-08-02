Шольц заявил о беспрецедентном шаге Германии насчет оружия для Украины

Берлину пришлось отказаться от идеи нейтралитета насчет передачи оружия воюющим странам

Полномасштабное российское вторжение в Украину заставило многие западные страны пересмотреть свои взгляды на политику и оборонные вопросы. Так, Германия, долгое время затягивавшая процесс передачи любого вооружения для ВСУ, наконец-то окончательно определилась со стороной. По словам канцлера Олафа Шольца, страна с первых дней полноценной войны помогала Украине, а сейчас и вовсе отошла от политики не экспортировать оружие в "кризисные регионы".

Как рассказал политик в интервью изданию Globe and Mail, поначалу немцы занимались поставками советского и более старого вооружения, надеясь, что этого хватит. Однако время идет, а ситуация требует более нового и современного подхода к борьбе с российскими захватчиками.

"Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружия, тонны боеприпасов и нелетальной помощи, — говорит немецкий канцлер. — С тех пор мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы".

В этом контексте Шольц вспомнил и различные самоходные гаубицы, и РСЗО, и другую важную боевую технику. Беспрецедентным является то, что часть из полученного Украиной оружия даже не находится на вооружении у самой армии Германии. Также часть оружия практически уникальна — произведено всего несколько единиц, и все они отданы украинским вооруженным силам.

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"Украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии, — также отметил Олаф Шольц. — И мы продолжим оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получила от немецкой стороны реактивные системы залпового огня Mars II, которые могут значительно помочь в противостоянии с российской армией.

Позже в Берлине заверили, что уже согласована продажа сотни самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000, которыми ВСУ уже успешно пользуются несколько месяцев как.