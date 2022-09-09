ЗСУ вступають до Куп'янська? У росіян паніка та депресія
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В Інтернеті обговорюють, чи справді звільнено місто Куп'янськ
У зв'язку з успішним початком наступу Збройних сил України у Харківський області, останнім часом українці отримують одну гарну новину за іншою про звільнення населенних пунктів.
Так, у четвер, 8 вересня, стало відомо про взяття українськими військовими міста Балаклія. Крім того, низка інших населених пунктів була деокупована.
Це дало поштовх різноманітним прогнозам щодо звільнення міста Куп'янськ, яке може статися вже в наступні 2-3 дні.
Сьогодні, 9 вересня, у мережі з'явилася фотографія українських військових на фоні стелли при в'їзді в місто Куп'янськ. Офіційна інформація щодо звільнення міста від не надходила. Тож, це викликало суперечки і, звичайно, ображені коментарі російських "патріотів".
Раніше аналітики ISW відзначали, що Куп'янськ на Харківщині українські військові можуть звільнити протягом наступних 72 годин. Більше того, наголошується, що успіхи ЗСУ в Харківській області створюють значні тріщини в російському інформаційному просторі та серйозно підривають довіру до командування загарбників.
Як повідомляв "Телеграф", понад 10 тисяч російських окупантів можуть опинитися в оточенні українських військ вже скоро.