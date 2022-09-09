ЗСУ вступають до Куп'янська? У росіян паніка та депресія

В Інтернеті обговорюють, чи справді звільнено місто Куп'янськ

У зв'язку з успішним початком наступу Збройних сил України у Харківський області, останнім часом українці отримують одну гарну новину за іншою про звільнення населенних пунктів.

Так, у четвер, 8 вересня, стало відомо про взяття українськими військовими міста Балаклія. Крім того, низка інших населених пунктів була деокупована.

Це дало поштовх різноманітним прогнозам щодо звільнення міста Куп'янськ, яке може статися вже в наступні 2-3 дні.

Куп'янськ на карті

Сьогодні, 9 вересня, у мережі з'явилася фотографія українських військових на фоні стелли при в'їзді в місто Куп'янськ. Офіційна інформація щодо звільнення міста від не надходила. Тож, це викликало суперечки і, звичайно, ображені коментарі російських "патріотів".

Військові в Куп'янську

Раніше аналітики ISW відзначали, що Куп'янськ на Харківщині українські військові можуть звільнити протягом наступних 72 годин. Більше того, наголошується, що успіхи ЗСУ в Харківській області створюють значні тріщини в російському інформаційному просторі та серйозно підривають довіру до командування загарбників.

Як повідомляв "Телеграф", понад 10 тисяч російських окупантів можуть опинитися в оточенні українських військ вже скоро.