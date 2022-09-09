У НАТО заговорили про перелом у війні в Україні і розповіли, чого чекати далі

У НАТО помітили прогрес Сил оборони України на Херсонщині та Харківщині

У п'ятницю, 9 вересня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна, яка триває понад пів року, входить у критичну фазу. При цьому він зазначив, що подальша підтримка України буде, попри економічний тиск, який викликало російське вторгнення.

Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", – наголосив він.

На думку генсека НАТО, у найближчі кілька місяців на солідарність та єдність союзників щодо українського питання будуть тиснути енергетичні поставки та зростання вартості житла, викликані російським вторгнення в Україну.

"Але ціна, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життям", – додав Столтенберг, зазначивши, що НАТО готове захищати свою територію від агресії Москви та підтримували Україну й надалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки успішному контрнаступу ЗСУ станом на ранок п'ятниці, 9 вересня, українським військовим вдалося деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як жителі ще донедавна окупованих територій радісно зустрічають українських героїв.