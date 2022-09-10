Ракетний обстріл України: куди вночі влучили окупанти (відео)

У багатьох населених пунктах зберігається загроза не лише ракетного, а й артилерійського обстрілу

Попри провали на фронті, російські агресори не дають спокою українцям — у ніч на 10 вересня вони не давали спати вибухами мешканцям Харкова, Миколаєва, Дніпра та багатьох менш великих населених пунктів.

У Дніпрі повідомляють про вибухи у передмісті. Спалах бачили близько 01:20. Також над містом було збито крилату ракету — це офіційно підтвердили у повітряному командуванні.

У регіональних пабліках у Телеграм з’явилося відео спалаху в небі. Потім на землі під місцем спалахнуло як від падіння уламків. Чи є руйнування та постраждалі наразі невідомо.

Жителі Харкова чули вибухи на відстані — повідомляється, що удар припав на область. Попередньо — у Нововодолазькому районі. Повідомлялося про пуск ракет із російської Білгородщини.

У Миколаєві також чули вибухи — повітряна тривога почалася о 1:11, про вибухи повідомили майже одразу, за деякими даними, сирена ще не встигла вщухнути. Є свідчення про кілька прильотів, але офіційної інформації поки що не надходило. На Херсонщині повідомляли про пуск ракет російськими окупантами у бік Миколаєва.

Про вибухи повідомляли й із окупованого Мелітополя. Там вони пролунали незадовго до півночі, але їхня природа неясна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні та сході України продовжуються активні бойові дії. Окрім звільнених населених пунктів у Харківській області, є також знищення дорогої техніки росія у Запорізькій. Окупантам на Харківщині стане важче – повідомляється про знищення мосту через річку Оскол.