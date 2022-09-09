Рус

"Ми ще нічого не починали": ЗСУ на Запорізькому напрямку знищили техніки росіян на десятки мільйонів (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
798
Дорога техніка росіян стала черговою ціллю, яку знищили ЗСУ Новина оновлена 09 вересня 2022, 15:10
Дорога техніка росіян стала черговою ціллю, яку знищили ЗСУ

Під приціл потрапив новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1"

Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів не тільки на передовій, але й у тилу, де ворожа армія встигла осісти. Напередодні потужного удару було завдано по скупченню росіян у Запорізькій області, що призвело до значних втрат живої сили ворогів та їх дорогої техніки.

Про це у п'ятницю, 9 вересня, повідомили у Telegram-каналі центру стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом ЗСУ / AFU StratCom).

Зазначається, що під час удару по Василівці Запорізької області українським військовим вдалося знищили новітню російську РЕБ "Москва-1" вартістю 57 мільйонів доларів. Підтвердження цього військовослужбовці показали на фото.

"Ми ще нічого не починали", — коротко написали військові.

ЗСУ на Запоріжжі знищили РЕБ Москва за 57 мільйонів доларів
ЗСУ на Запоріжжі знищили РЕБ Москва за 57 мільйонів доларів
ЗСУ на Запоріжжі знищили РЕБ Москва за 57 мільйонів доларів
  • Комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Москва-1" — прилад, який сканує повітряний простір і при виявленні оснащеної радіоелементами техніки супротивника передає ці дані засобам радіоелектронної боротьби ППО та ВПС, що ті могли нейтралізувати цілі. Від звичайних радарів РЕБ "Москва-1" відрізняється тим, що він здатен працювати у режимі пасивної радіолокації — вловлює власне випромінювання цілі, але залишається невидимим для супротивника. Цінність цього приладу ще й у тому, що він ловить випромінювання літаків та крилатих ракет на відстані до 400 кілометрів.

Нагадаємо, що тим часом українські військові на Херсонському напрямку такою не втрачають часу і нищать ворога. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 59 російських окупантів. Крім того, наша авіація завдала 6 точних ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи – 265 ударів по позиціях ворожої армії.

Теги:
#Запорізька область #Техніка #Втрати #Армія РФ