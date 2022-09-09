"Ми ще нічого не починали": ЗСУ на Запорізькому напрямку знищили техніки росіян на десятки мільйонів (фото)

Під приціл потрапив новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1"

Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів не тільки на передовій, але й у тилу, де ворожа армія встигла осісти. Напередодні потужного удару було завдано по скупченню росіян у Запорізькій області, що призвело до значних втрат живої сили ворогів та їх дорогої техніки.

Про це у п'ятницю, 9 вересня, повідомили у Telegram-каналі центру стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом ЗСУ / AFU StratCom).

Зазначається, що під час удару по Василівці Запорізької області українським військовим вдалося знищили новітню російську РЕБ "Москва-1" вартістю 57 мільйонів доларів. Підтвердження цього військовослужбовці показали на фото.

"Ми ще нічого не починали", — коротко написали військові.

Комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Москва-1" — прилад, який сканує повітряний простір і при виявленні оснащеної радіоелементами техніки супротивника передає ці дані засобам радіоелектронної боротьби ППО та ВПС, що ті могли нейтралізувати цілі. Від звичайних радарів РЕБ "Москва-1" відрізняється тим, що він здатен працювати у режимі пасивної радіолокації — вловлює власне випромінювання цілі, але залишається невидимим для супротивника. Цінність цього приладу ще й у тому, що він ловить випромінювання літаків та крилатих ракет на відстані до 400 кілометрів.

Нагадаємо, що тим часом українські військові на Херсонському напрямку такою не втрачають часу і нищать ворога. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 59 російських окупантів. Крім того, наша авіація завдала 6 точних ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи – 265 ударів по позиціях ворожої армії.