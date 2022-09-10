Виїзд чоловіків за кордон: Резніков пояснив необхідність обмежень

Міністр також повідомив, що дозвіл на виїзд для студентів уже перебуває на розгляді парламенту

Нещодавно Міністерство оборони України поставило крапку у спекуляціях довкола теми виїзду жінок за кордон з 1 жовтня. Взяття українок на військовий облік перенесли на рік, тож жодних обмежень з цього приводу наразі не очікується. Втім, необхідність залишати в межах країни чоловіків досі залишається дискусійним питанням. І міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому ці обмеження є необхідними.

Як розповів голова МОУ в інтерв’ю "РБК-Україна", військовозобов’язані чоловіки мають залишатись в межах країни, щоби їх могли в будь-який момент, коли це необхідно, викликати в армію. "Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати", — пояснив він.

Резніков також зазначив, що дозвіл на виїзд студентам закордонних університетів був опрацьований і направлений на розгляд парламенту навіть раніше, ніж за цим дозволом звернувся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Тобто ми давно цю роботу зробили, бо це логічно і нормально, бо студенти все одно ще воювати не можуть, тільки добровільно", — розповів міністр.

Як повідомляв "Телеграф", разом з тим держава відклала реалізацію програми "єВідрядження", за якою чоловіки можуть отримати право виїжджати за кордон під заставу у 200 тисяч гривень.