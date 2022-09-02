Деяким категоріям чоловіків заборонили виїзд за кордон: кого це стосується

Дозвіл мав запрацювати з 1 вересня

В Україні з 1 вересня деяким військовозобов'язаним чоловікам дозволили виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану. Одна з категорій, яка отримала дозвіл на виїзд, а саме ФОПи та юридичні особи, могла перетинати український кордон під заставу у розмірі 200 тисяч гривень, але підписання цієї постанови було відкладено.

Відповідну інформацію на своїй сторінці в соцмережі повідомив народний депутат України Данило Гетманцев, відзначивши, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив відтермінувати затвердження документа, аргументуючи своє рішення тим, що його потрібно детальніше доопрацювати.

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Як розповів нардеп, у тому, що нова функція єВідрядження не була запущена у роботу у попередньо оголошений строк, немає нічого дивного. Він вважає необґрунтованими умови для отримання дозволу на виїзд із країни як сума застави у 200 тисяч гривень, строк повернення на Батьківщину протягом 7 днів, а також місце роботи громадян.

"Ініціатори механізму виїзду за кордон призовників запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що явно не переконало суспільство у його доцільності. Звідки береться цифра зарплати 20 тисяч? Якщо середня зарплата за січень становить 14577 грн, і з того часу, за даними Нацбанку, зарплати зменшилися на 12%. Звідки взялася сума застави у 200 тисяч за людину? Чому саме 200 і який характер цієї виплати у разі неповернення працівника? Штраф? Але штраф сплачується тільки на підставі закону, а не експерименту. Чому людину випускають на дуже короткий період 7 днів, збільшуючи ризик її неповернення вчасно?", — написав він.

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Крім того, депутат додав, що над питанням виїзду українців, які підлягають призову на службу, за кордон потрібно ще детальніше та зваженіше попрацювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні батьку трьох дітей, аби без зайвих "заморочок" виїхати за межі України.

Також нагадаємо, що у Кабміні допускають ймовірність зміни строків нової програми "єВідрядження" для виїзду українців за кордон під заставу.