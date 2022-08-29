Виїзд чоловіків за кордон: у Раді допускають зміну строків "єВідрядження"

Послуга передбачає виїзд усього на 7 днів, цю норму уже критикують як важку для виконання

З 1 вересня в Україні має запрацювати послуга "єВідрядження", яка дасть змогу виїжджати за кордон чоловікам у робочих справах. Одна з головних претензій до цієї послуги: занадто короткий строк, на який чоловік може покинути Україну – всього 7 днів. У Верховній Раді уже зреагували на це зауваження, припустивши, що цей термін можуть змінити.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив народний депутат, член Комітету із цифрової трансформації Сергій Штепа, пише "РБК-Україна". "Є обмеження, що термін цієї поїздки становить не більше 7 днів – можливо його ще переглянуть. Але загалом, я думаю цього достатньо, щоб вирішити робочі питання", – сказав він.

Разом з тим, Штепа зазначив, що перший час "єВідрядження" працюватиме у тестовому режимі. "Як зазначив Кабінет міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити чи ця функція дійсно буде мати попит", — сказав він.

Ще одну суперечливу норму, передбачену умовами послуги, він назвав страховкою держави від масового виїзду чоловіків. Йдеться про заставу у 200 тисяч гривень, яку треба внести перед отриманням дозволу.

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Прокоментував Штепа і механізм роботи "єВідрядження", за його словами, факт повернення працівника фіксуватимуть прикордонники. "Я думаю, що це буде фіксуватись безпосередньо прикордонниками, які мають внести відповідну позначку у базу даних про те, що людина виїхала за кордон, а потім повернулась. Я думаю буде запроваджено якийсь механізм автоматичної фіксації, що людина не повернулась в Україну у термін, в який мала б це зробити", — пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", бізнес, який в цілому підтримав запровадження "єВідрядження", все ж розкритикував його за можливість вносити заставу тільки через державний "Ощадбанк".