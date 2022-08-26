Якщо не повернутися із "єВідрядження": роботодавцям розповіли про жорсткі наслідки

Окрім того журналісти поцікавились, наскільки вигідною може бути послуга для втечі чоловіка за кордон

Запропоновану урядом послугу "єВідрядження", яка дає право військовозобов’язаним чоловікам на короткі робочі поїздки за кордон, уже розкритикували підприємці, на яких направлена. Їм не сподобалось, що заставу за працівника у ній можна вносити лише через один державний банк. Але містить механізм послуги і правило, яке може сильно зіпсувати настрій тим роботодавцям, працівники яких вирішать скористатись нею, як нагодою втекти з України.

Як пише видання Liga.net, окрім того, що роботодавцю не повернуть згадану заставу, сума якої становить 200 тисяч гривень і, яку треба внести перед відрядженням, він понесе в такому разі серйозні репутаційні наслідки. Компанія, працівник якої не повернеться в Україну, більше не зможе брати участь у проекті "єВідрядження". Минулі дозволи для неї будуть скасовані, а нові отримати буде неможливо. При цьому гроші застави скерують до держбюджету.

У виданні також поцікавились, наскільки вигідно в принципі користатись "єВідрядженням" для втечі. Співрозмовник журналістів на ім’я Ярослав розповів, що він для виїзду придбав собі за 600 доларів (близько 25 000 грн) сертифікат про участь у мовних курсах у Британії – студенти іноземних навчальних закладів раніше мали можливість виїхати і незабаром її повернуть завдяки ініціативі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Таким чином, для нього право виїзду коштувало у 8 разів менше, ніж застава у "єВідрядженні" і не несло додаткових ризиків. Тому варіант втечі через нову послугу назвали об’єктивно не надто привабливим.

Як повідомляв "Телеграф", економіст Павло Кухта також піддав нову послугу критиці за занадто короткий проміжок часу, на який вона дає змогу виїхати українським чоловікам.