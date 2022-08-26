Если не вернуться из "еКомандировки": работодателям рассказали о жестких последствиях

Кроме того, журналисты поинтересовались, насколько выгодной может быть услуга для побега мужчины за границу

Предлагаемую правительством услугу "еКомандировка", которая дает право военнообязанным мужчинам на короткие рабочие поездки за границу, уже раскритиковали предприниматели, на которых она направлена. Им не понравилось, что залог за работника в ней можно вносить только через один государственный банк. Но содержит механизм услуги и правило, которое может сильно испортить настроение тем работодателям, работники которых решат воспользоваться ею, как возможностью бежать из Украины.

Как пишет издание Liga.net, кроме того, что работодателю не вернут упомянутый залог, сумма которого составляет 200 тысяч гривен и который нужно внести перед командировкой, он понесет в таком случае серьезные репутационные последствия. Компания, работник которой не вернется в Украину, больше не сможет участвовать в проекте "еКомандировка". Прошлые разрешения для нее будут отменены, а новые получить будет невозможно. При этом деньги залога направят в госбюджет.

В издании также поинтересовались, насколько выгодно в принципе пользоваться "еКомандировкой" для побега. Собеседник журналистов по имени Ярослав рассказал, что он для выезда приобрел себе за 600 долларов (около 25 000 грн) сертификат об участии в языковых курсах в Британии – студенты иностранных учебных заведений раньше имели возможность уехать и вскоре ее вернут благодаря инициативе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Таким образом, для него право выезда стоило в 8 раз меньше, чем залог в "еКомандировке" и не несло дополнительных рисков. Поэтому вариант побега через новую услугу назвали объективно не слишком привлекательным.

Как сообщал "Телеграф", экономист Павел Кухта также подверг новую услугу критике за слишком короткий промежуток времени, на которое она позволяет выехать украинским мужчинам.