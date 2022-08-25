Выезд мужчин за границу: бизнес раскритиковал систему "еКомандировка"

Предпринимателям не предоставили возможность выбирать банк для открытия эскроу-счета

Не успела заработать услуга "еКомандировка", которая позволит военнообязанным мужчинам ненадолго выехать за границу по работе, а на нее посыпалась достаточно аргументированная критика. Так экономист Павел Кухта указал, почему 7 дней будет катастрофически мало для командировочных, чтобы выполнить рабочие обязанности. Теперь претензии высказали банки и представители бизнеса, на которых эта инициатива направлена.

Как пишет издание Liga.net, недовольство вызвало отсутствие выбора банка-держателя залога за работника. По условиям "еКомандировки", чтобы мужчина мог выехать за границу, работодатель, кроме прочего, должен внести 200 000 грн залога на случай его побега. После того, как работник прибывает из командировки и закрывает услугу, эти средства возвращают работодателю. Но сделать это можно только через государственный "Ощадбанк".

Европейская бизнес ассоциация (ЭВА) в ответ указала на то, что далеко не каждый бизнес имеет счет в "Ощадбанке". Поэтому ее представители выступили с инициативой расширить список финучреждений, где можно будет иметь эскроу-счета для внесения залога.

Эскроу-счет – это депозит с посторонними условиями. На него начисляются средства, которые банк удерживает до тех пор, пока не наступит определенное договором событие или не будет выполнено определенное прописанное в нем условие. В случае с услугой "еКомандировка" это возвращение работника в Украину.

Как сообщал "Телеграф", "еКомандировка" должна заработать с 1 сентября.